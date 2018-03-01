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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:43

Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  bosson513 написав:Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух. :-)
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50

Vorlon мне, чтобы не закрыли - пополнил его на 300 грн .
Мало ли, все же банк с уровнем, авось еще пригодиться срочно заливаться, без привлечения оперов.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:52

  BBC написав:
  bosson513 написав:Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух. :-)
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем

если внимательно рассмотреть бумажную анкету-заявление на открытие Виики, то там есть место для птычки -- Открыть Сбер :) Ток об этой птичке не все менагеры знают, хотя им эту птычку ещё нуна и в компе отобразить и даж 2620 активировать при заполнении заявки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:53

clientage даааааааааааааааааааааааааа, истина

http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 032018.pdf
п1,11
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:10

  clientage написав:
  BBC написав:
  bosson513 написав:Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух. :-)
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем

если внимательно рассмотреть бумажную анкету-заявление на открытие Виики, то там есть место для птычки -- Открыть Сбер :) Ток об этой птичке не все менагеры знают, хотя им эту птычку ещё нуна и в компе отобразить и даж 2620 активировать при заполнении заявки :)

Там и страховку можно себе активировать, но зачем?
Ощадный не обязателен.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:34

  Faceless написав:
  mihasik написав:Разве 3% не на все (интернет,маркеты, азс...) операции в выходные?

Нет, только на операции в торговой сети, интернет всегда 2%


хочу уточнить ... аптеки , азс и сервисные сети в выходные разве не под 3% КБ за кредитные ? это точно ,только торговая сеть ?

https://weekend.tascombank.com.ua/ в рекламке ,пишет что НА ВСЕ покупки..но чесно говоря , не отслеживал...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:54

  Vorlon написав:Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...

Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо
  lincoln2 написав:хочу уточнить ... аптеки , азс и сервисные сети в выходные разве не под 3% КБ за кредитные ? это точно ,только торговая сеть ?

И апттеки и АЗС это тоже торговые сети. Под "торговая сеть" имеется в виду НЕ в интернете
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:06

  Faceless написав:
  Vorlon написав:Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...

Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо

Почему не сразу на Виику (дебетную/кредитную) и депо не с Виики?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:18

  BBC написав:
  Faceless написав:
  Vorlon написав:Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...

Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо

Почему не сразу на Виику (дебетную/кредитную) и депо не с Виики?

Шаблоны были настроены раньше, еще до того как Вику оформил - так по привычке на него и кидаю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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