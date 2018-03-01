ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:43
Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...
Vorlon
Повідомлень: 5407
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:48
bosson513 написав:
Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух.
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12838
З нами з: 12.08.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1072 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:50
Vorlon мне, чтобы не закрыли - пополнил его на 300 грн . Мало ли, все же банк с уровнем, авось еще пригодиться срочно заливаться, без привлечения оперов.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Повідомлень: 2114
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 183 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:52
BBC написав: bosson513 написав:
Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух.
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем
если внимательно рассмотреть бумажную анкету-заявление на открытие Виики, то там есть место для птычки -- Открыть Сбер
Ток об этой птичке не все менагеры знают, хотя им эту птычку ещё нуна и в компе отобразить и даж 2620 активировать при заполнении заявки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 23775
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2694 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 бер, 2018 21:53
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
Повідомлень: 2114
З нами з: 08.01.15
Подякував: 384 раз.
Подякували: 183 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:10
clientage написав: BBC написав: bosson513 написав:
Когда берете ВИКУ - ощадный идет в подарочной обертке. Раз платите 365 то должен же быть подарок, не платить же за воздух.
Нет там Ощадного не открывают. Да и сама Вииика пополняется СЭПом без проблем
если внимательно рассмотреть бумажную анкету-заявление на открытие Виики, то там есть место для птычки -- Открыть Сбер
Ток об этой птичке не все менагеры знают, хотя им эту птычку ещё нуна и в компе отобразить и даж 2620 активировать при заполнении заявки
Там и страховку можно себе активировать, но зачем?
Ощадный не обязателен.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12838
З нами з: 12.08.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1072 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:34
Faceless написав: mihasik написав:
Разве 3% не на все (интернет,маркеты, азс...) операции в выходные?
Нет, только на операции в торговой сети, интернет всегда 2%
хочу уточнить ... аптеки , азс и сервисные сети в выходные разве не под 3% КБ за кредитные ? это точно ,только торговая сеть ?
https://weekend.tascombank.com.ua/
в рекламке ,пишет что НА ВСЕ покупки..но чесно говоря , не отслеживал...
lincoln2
Повідомлень: 443
З нами з: 05.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 бер, 2018 22:54
Vorlon написав:
Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...
Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо
lincoln2 написав:
хочу уточнить ... аптеки , азс и сервисные сети в выходные разве не под 3% КБ за кредитные ? это точно ,только торговая сеть ?
И апттеки и АЗС это тоже торговые сети. Под "торговая сеть" имеется в виду НЕ в интернете
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
Повідомлень: 19678
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4388 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:06
Faceless написав: Vorlon написав:
Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...
Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо
Почему не сразу на Виику (дебетную/кредитную) и депо не с Виики?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 12838
З нами з: 12.08.10
Подякував: 996 раз.
Подякували: 1072 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:18
BBC написав: Faceless написав: Vorlon написав:
Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...
Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо
Почему не сразу на Виику (дебетную/кредитную) и депо не с Виики?
Шаблоны были настроены раньше, еще до того как Вику оформил - так по привычке на него и кидаю
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
Повідомлень: 19678
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4388 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама