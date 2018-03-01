На Сбере удобно остатки подсобирать в течение месяца (10%), в т.ч. и для погашения кредиток
А на Виике 8% да и то ток на кривой остаток(наименьшая неизменяемая часть в течен. мес).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:24
На Сбере удобно остатки подсобирать в течение месяца (10%), в т.ч. и для погашения кредиток
А на Виике 8% да и то ток на кривой остаток(наименьшая неизменяемая часть в течен. мес).
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уже 7% на остаток от 100 грн (некривой).
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 01 бер, 2018 23:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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