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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1684168516861687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:24

  BBC написав:
  Faceless написав:
  Vorlon написав:Мне Ощадный закрыли через год или полтора бездействия - ни разу им не воспользовался с осени 2015-го...

Я на него СЕП кидаю для погашений Вики и для депо

Почему не сразу на Виику (дебетную/кредитную) и депо не с Виики?

На Сбере удобно остатки подсобирать в течение месяца (10%), в т.ч. и для погашения кредиток
А на Виике 8% да и то ток на кривой остаток(наименьшая неизменяемая часть в течен. мес).
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:А на Виике 8% да и то ток на кривой остаток(наименьшая неизменяемая часть в течен. мес).
Уже 7% на остаток от 100 грн (некривой).
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:Уже 7% на остаток от 100 грн (некривой).

А на бакс, вообще убрали.
wig
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