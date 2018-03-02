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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:14
ziks написав:
Опять тася исполняет.
Вчера в эпицентре дважды получил отказ, КБ не налили.
На ГЛ говорят, что я забыл внести на счет 365грн.
Сами списать с КЛ они не могут.
Ждут когда я занесу, после этого(как показывает практика прошлых лет) в течении семи дней когда они соизволят списать, карту опять разблокируют.
Офпред посещает форум?
Можно как то автоматизировать процесс списания за обслуживание с кредитного лимита. Без вот этих всех П: придите, принесите, попросите, подождите, и т.д. ?
Залили денег карту, разбанили.
Но не выплаченный КБ за февраль, теперь будет приплюсован к марту и выплачен в конце месяца.
После 8го марта придется Вику положить на полку
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:18
На горячей линии отрицают бесплатность вики до перевыпуска. Может просто не знает ещё.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 19:25
Хто знає, завтра у касах ТАСа повноцінний робочий день чи "вечірній"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:26
klug написав:
Хто знає, завтра у касах ТАСа повноцінний робочий день чи "вечірній"?
обычный за 09.03.18
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Додано: Суб 03 бер, 2018 00:00
Среди нас еще есть такие, кому дали шиш, а не 200 грн за потраченные в январе 5000 грн? Или я один такой "счастливчик"?
Сразу, чтобы не было дополнительных вопросов, сообщаю, что в январе кэшбек по Weekend'у был 80 с хвостиком гривен, сейчас за февраль дали чуть меньше 100 грн. Как видим, 200-кой и не пахнет.
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candidat
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Додано: Суб 03 бер, 2018 00:13
Платили кредитными?
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consul
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Додано: Суб 03 бер, 2018 00:16
candidat написав:
Среди нас еще есть такие, кому дали шиш, а не 200 грн за потраченные в январе 5000 грн? Или я один такой "счастливчик"?
Сразу, чтобы не было дополнительных вопросов, сообщаю, что в январе кэшбек по Weekend'у был 80 с хвостиком гривен, сейчас за февраль дали чуть меньше 100 грн. Как видим, 200-кой и не пахнет.
Мабуть, варто ще раз глянути чи:
1) 5000 гривень витрачені в січні були витрачені ПІСЛЯ оголошення про акцію (із 3 січня)
2) чи витрачені вони саме з КРЕДИТНИХ коштів
3) чи всі були витрачені на трансакції, які не враховуються для кешбеку (на зразок переказу коштів на іншу картку)
4) чи дійсно було витрачено 5000+
5) Не знаю чи це стосується даної акції, але, як варіант) Чи всі трансакції провелись по рахунку в січні.
Якщо ж все збігається - звертатись на гарячу лінію.
Розумію, що поради, в принципі, очевидні - але раптом)
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chico
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Додано: Суб 03 бер, 2018 01:05
consul написав:
Платили кредитными?
Слава богу, кредитный лимит в свое время дали, им и пользуюсь. Своими нет смысла.
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candidat
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Додано: Суб 03 бер, 2018 03:52
candidat написав:
Среди нас еще есть такие, кому дали шиш, а не 200 грн за потраченные в январе 5000 грн? Или я один такой "счастливчик"?
Сразу, чтобы не было дополнительных вопросов, сообщаю, что в январе кэшбек по Weekend'у был 80 с хвостиком гривен, сейчас за февраль дали чуть меньше 100 грн. Как видим, 200-кой и не пахнет.
Тася учитывала дату проведения по счету, а не дату операции.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 03 бер, 2018 04:10
chico написав: candidat написав:
Среди нас еще есть такие, кому дали шиш, а не 200 грн за потраченные в январе 5000 грн? Или я один такой "счастливчик"?
Сразу, чтобы не было дополнительных вопросов, сообщаю, что в январе кэшбек по Weekend'у был 80 с хвостиком гривен, сейчас за февраль дали чуть меньше 100 грн. Как видим, 200-кой и не пахнет.
Мабуть, варто ще раз глянути чи:
1) 5000 гривень витрачені в січні були витрачені ПІСЛЯ оголошення про акцію (із 3 січня)
2) чи витрачені вони саме з КРЕДИТНИХ коштів
3) чи всі були витрачені на трансакції, які не враховуються для кешбеку (на зразок переказу коштів на іншу картку)
4) чи дійсно було витрачено 5000+
5) Не знаю чи це стосується даної акції, але, як варіант) Чи всі трансакції провелись по рахунку в січні.
Якщо ж все збігається - звертатись на гарячу лінію.
Розумію, що поради, в принципі, очевидні - але раптом)
По пунктам 2-5 нет никаких сомнений. А вот пункт 1 упирается в тот самый вопрос, который так и не получил четкого ответа: учет по дате операции или по дате проводки по счету? Здешний офпред говорил, что по дате операции, а ТРИ разных(!) консультанта говорило, что по дате проводки. 3:1 в пользу проводки. К тому же начитался тут отзывов, что офпред не всегда прав. Итого отдал предпочтение в пользу проводки. Итого: по дате проводки операции на сумму более 5000 грн четко ложатся в интервал 3-31 января. Если же по дате операции, то даты первых операций приходятся на период до 3 января (проведены по счету 3 января и позже).
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candidat
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