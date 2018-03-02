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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 12:25
wig написав:
На выходные лучше еврон тоже перекинуть на ощадный, и тратить гривну с кред. лимита. Тогда 3% кэшбек, а комис за конвертацию 1%.
Только для счетов в евро и твердых валютах.
В "тугриках" комиссия выше (3% по-моему)
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Грйс-мэн
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Додано: Суб 03 бер, 2018 12:56
Грйс-мэн написав:
Только для счетов в евро и твердых валютах.
В "тугриках" комиссия выше (3% по-моему)
Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:29
wig написав:
Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.
Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...
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tmp01
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:33
tmp01 написав: wig написав:
Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.
Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...
А кредиткой Альфы нет?
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Vorlon
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41
Vorlon написав: tmp01 написав: wig написав:
Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.
Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...
А кредиткой Альфы нет?
Лично у меня - нет )) Не люблю рашабанки.
А чем она принципиально лучше в этой ситуации?
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tmp01
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Додано: Суб 03 бер, 2018 13:45
Vorlon написав:
А кредиткой Альфы нет?
Кредитка только гривневая, а с пакетных долларовых виз они уже с курсом химичат.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Суб 03 бер, 2018 15:12
tmp01 написав:
А чем она принципиально лучше в этой ситуации?
Отсутствием процента за конвертацию. И кэшбеком в кафешках, что наверняка будет актуальным
wig написав:
Кредитка только гривневая, а с пакетных долларовых виз они уже с курсом химичат.
Ну так мы же про оплату говорим или кто-то платит гривневой дебеткой?
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Vorlon
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:16
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
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Bambula
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:32
Bambula написав:
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
чаще всего 0
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Stringer
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Додано: Суб 03 бер, 2018 16:59
Bambula написав:
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
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Щось мені з ТАС "щастить"
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