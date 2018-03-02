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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:25

  wig написав:На выходные лучше еврон тоже перекинуть на ощадный, и тратить гривну с кред. лимита. Тогда 3% кэшбек, а комис за конвертацию 1%.

Только для счетов в евро и твердых валютах.
В "тугриках" комиссия выше (3% по-моему)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 12:56

  Грйс-мэн написав:Только для счетов в евро и твердых валютах.
В "тугриках" комиссия выше (3% по-моему)

Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.

Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:33

  tmp01 написав:
  wig написав:Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.

Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...

А кредиткой Альфы нет?
Vorlon
 
Повідомлень: 5413
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:41

  Vorlon написав:
  tmp01 написав:
  wig написав:Речь идет о Европе, евро и злотый 1%. Если занесет в Прагу, тогда увы. Будет 3%. И, не только с гривны, с доллара или евро тоже 3%.

Для минимизации расходов в Праге - я бы платил с Привата или Мони.
И с Привата может даже долларовой картой...

А кредиткой Альфы нет?

Лично у меня - нет )) Не люблю рашабанки.
А чем она принципиально лучше в этой ситуации?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 13:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:А кредиткой Альфы нет?

Кредитка только гривневая, а с пакетных долларовых виз они уже с курсом химичат.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 15:12

  tmp01 написав:А чем она принципиально лучше в этой ситуации?

Отсутствием процента за конвертацию. И кэшбеком в кафешках, что наверняка будет актуальным :)

  wig написав:Кредитка только гривневая, а с пакетных долларовых виз они уже с курсом химичат.

Ну так мы же про оплату говорим или кто-то платит гривневой дебеткой? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:32

  Bambula написав:Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...

чаще всего 0
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 16:59

  Bambula написав:Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...

0
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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