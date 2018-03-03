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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1688168916901691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Яка максимальна сума кешбек по карті вікенд?
gorgany
 
Повідомлень: 183
З нами з: 18.07.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:08

  gorgany написав:Яка максимальна сума кешбек по карті вікенд?

622-19,5%=500
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 205 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:34

  BBC написав:
  Bambula написав:Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...

0

А работающим с минималкой?
mihasik
 
Повідомлень: 140
З нами з: 26.10.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:40

  BBC написав:
  Bambula написав:Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...

0


Ясно =(
Значить варіант відпадає...
Bambula
 
Повідомлень: 248
З нами з: 19.09.12
Подякував: 172 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 17:52

  Bambula написав:
  BBC написав:
  Bambula написав:Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...

0


Ясно =(
Значить варіант відпадає...

Якщо Вас цікавить, то чого вартує спробувати. 0 так 0 - гірше не буде, але можуть і дати. Мені не 0 дали і більше 5000: я спеціально 365 гривень не вносив, поки не підтвердили ненульовий кредитний ліміт
chico
 
Повідомлень: 20
З нами з: 20.12.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 19:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?
korovas2
 
Повідомлень: 254
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:24

  korovas2 написав:Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?

По Б5 как пос
МСС код 5541 (заправки)
По вике будет тоже самое
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлень: 2442
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 20:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
gkost05
 
Повідомлень: 1
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 21:53

  korovas2 написав:Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?

5983
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 30.01.13
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 00:18

  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.

..ну элементарно же - звонком на горячку задав вопрос :wink:
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-VICTOR-
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  #<1 ... 1688168916901691
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