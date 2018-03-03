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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 17:04
Яка максимальна сума кешбек по карті вікенд?
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gorgany
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:08
gorgany написав:
Яка максимальна сума кешбек по карті вікенд?
622-19,5%=500
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guntherhouse777
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:34
BBC написав: Bambula написав:
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
0
А работающим с минималкой?
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mihasik
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:40
BBC написав: Bambula написав:
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
0
Ясно =(
Значить варіант відпадає...
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Bambula
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Додано: Суб 03 бер, 2018 17:52
Bambula написав: BBC написав: Bambula написав:
Який кредитний ліміт зазвичай дають на вікенд карту?
Якщо 3-5 тисяч, то навіть не варто на це тратити час...
0
Ясно =(
Значить варіант відпадає...
Якщо Вас цікавить, то чого вартує спробувати. 0 так 0 - гірше не буде, але можуть і дати. Мені не 0 дали і більше 5000: я спеціально 365 гривень не вносив, поки не підтвердили ненульовий кредитний ліміт
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chico
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Додано: Суб 03 бер, 2018 19:41
Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?
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korovas2
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Додано: Суб 03 бер, 2018 20:24
korovas2 написав:
Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?
По Б5 как пос
МСС код 5541 (заправки)
По вике будет тоже самое
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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deneg net
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Додано: Суб 03 бер, 2018 20:27
Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
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gkost05
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Додано: Суб 03 бер, 2018 21:53
korovas2 написав:
Господа, викенд по окко пею как проходит? инет или физический пос?
5983
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guntherhouse777
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Додано: Нед 04 бер, 2018 00:18
gkost05 написав:
Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
..ну элементарно же - звонком на горячку задав вопрос
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-VICTOR-
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