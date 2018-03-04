Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть? Заранее спасибо за содействие.
gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
..ну элементарно же - звонком на горячку задав вопрос
Шутите? Это же будут те же "слова". Если договор страхования подписывали, то страховка подключена и для её отключения придётся топать в отделение и отказываться от неё.
Bambula написав:Форма на сайті для отримання Weekend карти працює некоректно. Заповнюю свої дані, натискаю "Оформити карту" -> з'являється спливаюче вікно вводжу код з СМС -> кнопка "продовжити онлайн" просто не працює. Кнопка "замовити дзвінок" просто закриває спливаюче вікно, не підтверджуючи при цьому замовлення дзвінка.
Називається "хотіли як краще, а вийшло як завжди". Доведеться йти у відділення.
sergise написав:Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть? Заранее спасибо за содействие.
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