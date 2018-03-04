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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 07:31

Автопролонгация депозита ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть?
Заранее спасибо за содействие.
sergise
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:48

  -VICTOR- написав:
  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.

..ну элементарно же - звонком на горячку задав вопрос :wink:

Шутите? Это же будут те же "слова". :D
Если договор страхования подписывали, то страховка подключена и для её отключения придётся топать в отделение и отказываться от неё.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:59

ну в иб не видно.
сам когд-то спрашивал.
если в выписке не увидите- значит отключили, а якшо ні, то ні :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:17

Підкажіть, будь ласка, по мультивалютній картці Вікенд. Якщо на картці є гривні і долари, а оплачую у євро, то з якого рахунку будуть списані кошти: гривневого чи доларового?
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:44

  apostol написав:Підкажіть, будь ласка, по мультивалютній картці Вікенд. Якщо на картці є гривні і долари, а оплачую у євро, то з якого рахунку будуть списані кошти: гривневого чи доларового?


...гривневого

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... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:35

  chico написав:Прийшов кешбек бо Віці/WeekEnd: потрачено було 10100 - кешбек 298,65. Як - не знаю. Мало б ніби бути 400. Ну ще 200 якось можна пояснити, а так незрозуміло)
Напишіть, будь ласка, у приватні повідомлення свої дані для перевірки Вашого питання.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:55

  riwalir написав:TASCOMBANK

В отделении сказали, что бесплатных карт в тарифе "Оптимальный" уже не выпускают, стоимость карты 150 грн. Это правда? В тарифах ведь написано: Visa Classic Не тарифікується (без чіпа).
Подскажите, пожалуйста, на каком отделении Вам это сказали? На сегодняшний день в тарифе "Оптимальный" выдается бесплатная карта Visa Rewards.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 17:58

  Bambula написав:Форма на сайті для отримання Weekend карти працює некоректно.
Заповнюю свої дані, натискаю "Оформити карту" -> з'являється спливаюче вікно
вводжу код з СМС -> кнопка "продовжити онлайн" просто не працює.
Кнопка "замовити дзвінок" просто закриває спливаюче вікно, не підтверджуючи при цьому замовлення дзвінка.

Називається "хотіли як краще, а вийшло як завжди".
Доведеться йти у відділення.
Так, нам відомо про цю помилку. Наразі ми працюємо над її вирішенням! Рекомендуємо Вам звернутися до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ. Адреси тут: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... Itemid=143
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:05

  Amid написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1347/58/lang,ukrainian/

Запустили Google Pay. Кто-то уже тестировал?

Нюансы те же - будет ли КБ по операциям Б5 через GP?
Будет. Оплата через сервис Google Pay ничем не отличается от оплаты картой через терминал.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:06

  sergise написав:Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть?
Заранее спасибо за содействие.
Напишите, пожалуйста, свои данные в личные сообщения: ФИО, ИНН и номер телефона, проверим и проконсультируем!
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