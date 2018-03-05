gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
Для активации страховки необходимо подписать договор на получение страховых услуг, если Вы этого не делали, соответственно ее у Вас нет.
allaliu написав:Подскажите, как учитывается выплата кешбека, в счёт погашения кредитки? К примеру, если выплачиваешь 500 грн.,то в счёт погашения кредитки,учитывается вся сумма? Или остаток после вычета налога?
Конечно после
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
sergise написав:Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть? Заранее спасибо за содействие.
Напишите, пожалуйста, свои данные в личные сообщения: ФИО, ИНН и номер телефона, проверим и проконсультируем!
Тягипко во всю пылесосит Бабки клиентов даже готов законы нарушать )))))))))
Нацбанк оштрафовал "ТАСкомбанк" на более чем 6 млн гривен
ПАО "ТАСкомбанк" - мера воздействия в виде штрафа в размере 6 080 000,50 гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками. Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Согласно информации на сайте ТАСкомбанка, членом правления отвечающим за финмониторинг является Марина Сокова.
Наблюдатель2 написав:Тягипко во всю пылесосит Бабки клиентов даже готов законы нарушать )))))))))
Нацбанк оштрафовал "ТАСкомбанк" на более чем 6 млн гривен
ПАО "ТАСкомбанк" - мера воздействия в виде штрафа в размере 6 080 000,50 гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;
Завтра будете ходить в банк с декларацией о доходах что б пристроить свою тысячу уе. Законы соблюдены. Все довольны.