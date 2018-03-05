RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1690169116921693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:08

  apostol написав:Підкажіть, будь ласка, по мультивалютній картці Вікенд. Якщо на картці є гривні і долари, а оплачую у євро, то з якого рахунку будуть списані кошти: гривневого чи доларового?
Спочатку кошти списуються з гривневого (власні кошти), потім з кредитного.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 18:13

  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
Для активации страховки необходимо подписать договор на получение страховых услуг, если Вы этого не делали, соответственно ее у Вас нет.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 07:51

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, как учитывается выплата кешбека, в счёт погашения кредитки?
К примеру, если выплачиваешь 500 грн.,то в счёт погашения кредитки,учитывается вся сумма? Или остаток после вычета налога?
allaliu
 
Повідомлень: 76
З нами з: 04.04.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 08:48

  allaliu написав:Подскажите, как учитывается выплата кешбека, в счёт погашения кредитки?
К примеру, если выплачиваешь 500 грн.,то в счёт погашения кредитки,учитывается вся сумма? Или остаток после вычета налога?

Конечно после
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19731
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 4406 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 09:43

  TASCOMBANK написав:
  sergise написав:Несмотря на выключение автопролонгации в ТАС 24 для депозита, который заканчивался 4/3/18 с удивлением сегодня увидел что он уже пролонгировался со 2! марта ещё на год. Вопрос представителю, как такое может быть?
Заранее спасибо за содействие.
Напишите, пожалуйста, свои данные в личные сообщения: ФИО, ИНН и номер телефона, проверим и проконсультируем!

Отправил...
sergise
 
Повідомлень: 33
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:10

Тягипко во всю пылесосит Бабки клиентов даже готов законы нарушать )))))))))


Нацбанк оштрафовал "ТАСкомбанк" на более чем 6 млн гривен

ПАО "ТАСкомбанк" - мера воздействия в виде штрафа в размере 6 080 000,50 гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками. Кроме того, Национальный банк Украины принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Согласно информации на сайте ТАСкомбанка, членом правления отвечающим за финмониторинг является Марина Сокова.



Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/natsbank-os ... 44259.html
Наблюдатель2
 
Повідомлень: 382
З нами з: 06.03.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:23

  Наблюдатель2 написав:Тягипко во всю пылесосит Бабки клиентов даже готов законы нарушать )))))))))

Нацбанк оштрафовал "ТАСкомбанк" на более чем 6 млн гривен

ПАО "ТАСкомбанк" - мера воздействия в виде штрафа в размере 6 080 000,50 гривен за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязательства отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга;


Завтра будете ходить в банк с декларацией о доходах что б пристроить свою тысячу уе.
Законы соблюдены. Все довольны. :?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:11

  Aps написав:Завтра будете ходить в банк с декларацией о доходах что б пристроить свою тысячу уе.
Законы соблюдены. Все довольны

Тоже на стороне Тигипка, т.к. НБУ - это рейдеры в неадеквате
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 118
З нами з: 22.01.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1690169116921693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.