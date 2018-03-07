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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1691169216931694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 21:16

  greenozon написав:
  Грйс-мэн написав:НБУ - это рейдеры в неадеквате


а хто там зараз рейдерить? він же ж обезглавлений...
вже більше року !!!

Катерина лютує...мабуть. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 22:06

  TASCOMBANK написав:
  riwalir написав:TASCOMBANK

В отделении сказали, что бесплатных карт в тарифе "Оптимальный" уже не выпускают, стоимость карты 150 грн. Это правда? В тарифах ведь написано: Visa Classic Не тарифікується (без чіпа).
Подскажите, пожалуйста, на каком отделении Вам это сказали? На сегодняшний день в тарифе "Оптимальный" выдается бесплатная карта Visa Rewards.


Одесса, на Пушкинской
riwalir
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:04

Оплата в инет магазине

Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
alexandr_kysil
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:09

  alexandr_kysil написав:Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
Зависит от инет магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

alexandr_kysil написав:Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
Когда как. Но я на п2п ещё не нарывался
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 09:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, пожалуйста, через какое время после оплаты картой Б5 начисляется кэшбэк на бонусный счёт??? Благодарю всех за ответ.
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 10:14

  gkost05 написав:Подскажите, пожалуйста, через какое время после оплаты картой Б5 начисляется кэшбэк на бонусный счёт??? Благодарю всех за ответ.

на сл. дн. как проведется по картсчету -- как запись латиницей в выписке будет переписана кириллицей :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 11:08

  clientage написав:
  gkost05 написав:Подскажите, пожалуйста, через какое время после оплаты картой Б5 начисляется кэшбэк на бонусный счёт??? Благодарю всех за ответ.

на сл. дн. как проведется по картсчету -- как запись латиницей в выписке будет переписана кириллицей :lol: :lol:

Спасибо за ответ. Я так понимаю время может быть разное. И день, и 2, и 3........ :D
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

«Большая Пятёрка» — УЖЕ и для владельцев ID-карт!

Не прошло и пол-года, как мне позвонили из банка и сообщили, что (наконец-то!) можно оформить кредитную карту с ID паспортом.
Подходы уже отработаны :) , так что документы собрал быстро и вот, карта Б5 уже у меня :)

P. S. Спасибо Гук Наталье Николаевне, ведущему специалисту Черкасского отделения №13!
Vuch
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