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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 21:16
greenozon написав: Грйс-мэн написав:
НБУ - это рейдеры в неадеквате
а хто там зараз рейдерить? він же ж обезглавлений...
вже більше року !!!
Катерина лютує...мабуть.
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Додано: Вів 06 бер, 2018 22:06
TASCOMBANK написав: riwalir написав:TASCOMBANK
В отделении сказали, что бесплатных карт в тарифе "Оптимальный" уже не выпускают, стоимость карты 150 грн. Это правда? В тарифах ведь написано: Visa Classic Не тарифікується (без чіпа).
Подскажите, пожалуйста, на каком отделении Вам это сказали? На сегодняшний день в тарифе "Оптимальный" выдается бесплатная карта Visa Rewards.
Одесса, на Пушкинской
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riwalir
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:04
Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
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alexandr_kysil
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:09
alexandr_kysil написав:
Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
Зависит от инет магазина
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:43
alexandr_kysil написав:Гуру, подскажите плз, инет магазин при заказе даёт возможность оплаты на сайте через liqpay, это будет оплата с КБ через Б5, или это идёт как п2п@
Когда как. Но я на п2п ещё не нарывался
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Сер 07 бер, 2018 09:44
Подскажите, пожалуйста, через какое время после оплаты картой Б5 начисляется кэшбэк на бонусный счёт??? Благодарю всех за ответ.
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gkost05
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Додано: Сер 07 бер, 2018 10:14
gkost05 написав:
Подскажите, пожалуйста, через какое время после оплаты картой Б5 начисляется кэшбэк на бонусный счёт??? Благодарю всех за ответ.
на сл. дн. как проведется по картсчету -- как запись латиницей в выписке будет переписана кириллицей
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 бер, 2018 11:08
Спасибо за ответ. Я так понимаю время может быть разное. И день, и 2, и 3........
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gkost05
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:30
«Большая Пятёрка» — УЖЕ и для владельцев ID-карт!
Не прошло и пол-года, как мне позвонили из банка и сообщили, что (наконец-то!) можно оформить кредитную карту с ID паспортом.
Подходы уже отработаны
, так что документы собрал быстро и вот, карта Б5 уже у меня
P. S. Спасибо Гук Наталье Николаевне, ведущему специалисту Черкасского отделения №13!
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Vuch
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