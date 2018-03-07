Додано: Сер 07 бер, 2018 19:19

Vuch написав: Есть вопросы:

— Как пополнить карту? В том смысле, есть ли способ пополнения как у Альфы: из приложения и/или через онлайн-банкинг.

— Что лучше использовать? Нашел два вида мобильного приложения и два интерфейса онлайн-банкинга.

— Сколько стоят СМС?

— Как узнать, подключены ли страховки?

— Кишмиш 1300 в месяц — это максимальное начисление (больше не начислится) или максимальный вывод (начислить можно и больше, но выводить позже)?

Смс для Б5 и викенда бесплатно.Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильнуюПро страховки - или в КЦ или к менеджеруСкорее всего подключены, и их надо отключать. В отделении.КБ 1300 по б5 это максимальная сумма выплат в месяц, если начислится больше, можно снять в следующем месяце. Но не забывайте, в конце каждого квартала бонусы сгорают - все что на бонусном будут на конец дня. Плюс, если не ошибаюсь, есть и годовой лимит вывода КБ, но не помню сколько, кажется 10000.В Викенде выплата КБ автоматическая, и там 500 грн это как максимум на вывод так и на начисление.