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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vuch написав:Есть вопросы:
— Как пополнить карту? В том смысле, есть ли способ пополнения как у Альфы: из приложения и/или через онлайн-банкинг.
— Что лучше использовать? Нашел два вида мобильного приложения и два интерфейса онлайн-банкинга.
— Сколько стоят СМС?
— Как узнать, подключены ли страховки?
— Кишмиш 1300 в месяц — это максимальное начисление (больше не начислится) или максимальный вывод (начислить можно и больше, но выводить позже)?


Смс для Б5 и викенда бесплатно.
Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную
Про страховки - или в КЦ или к менеджеру
Скорее всего подключены, и их надо отключать. В отделении.
КБ 1300 по б5 это максимальная сумма выплат в месяц, если начислится больше, можно снять в следующем месяце. Но не забывайте, в конце каждого квартала бонусы сгорают - все что на бонусном будут на конец дня. Плюс, если не ошибаюсь, есть и годовой лимит вывода КБ, но не помню сколько, кажется 10000.
В Викенде выплата КБ автоматическая, и там 500 грн это как максимум на вывод так и на начисление.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:28

Vuch
По страховке два дня назад задавал вопрос. Ответ ниже

  TASCOMBANK написав:
  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
Для активации страховки необходимо подписать договор на получение страховых услуг, если Вы этого не делали, соответственно ее у Вас нет.
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Спасибо!
  Faceless написав:Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную

Не вижу (у меня новый интерфейс ИБ и TAS2U на телефоне), не сделаете ли скриншот?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vuch написав:Спасибо!
  Faceless написав:Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную

Не вижу (у меня новый интерфейс ИБ и TAS2U на телефоне), не сделаете ли скриншот?
В тас2u нет ещё раздела кредитов, это ж бета версия. Но можно пополнить кредитку с любой другой карты - для Б5 это = погасить.
Или вы что-то иное имеете ввиду? Перевод с любого счета на кредитку, или с Ощадного - без проблем. Уточните, тогда пойму что скринить
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 22:29

  Faceless написав:
Vuch написав:Спасибо!
  Faceless написав:Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную

Не вижу (у меня новый интерфейс ИБ и TAS2U на телефоне), не сделаете ли скриншот?
В тас2u нет ещё раздела кредитов, это ж бета версия. Но можно пополнить кредитку с любой другой карты - для Б5 это = погасить.
Или вы что-то иное имеете ввиду? Перевод с любого счета на кредитку, или с Ощадного - без проблем. Уточните, тогда пойму что скринить

Шаровой р2р ищут
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:12

  gkost05 написав:Vuch
По страховке два дня назад задавал вопрос. Ответ ниже

Спасибо!

  BBC написав:Шаровой р2р ищут

Ну так а что, если есть, то почему бы и нет… У Аллы есть, у Мони есть…
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vuch написав:
  gkost05 написав:Vuch
По страховке два дня назад задавал вопрос. Ответ ниже

Спасибо!

  BBC написав:Шаровой р2р ищут

Ну так а что, если есть, то почему бы и нет… У Аллы есть, у Мони есть…
Шаровой п2п только в tas2u и только на время тестирования
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:22

  Faceless написав:Шаровой п2п только в tas2u и только на время тестирования

Что-то я его там в упор не вижу…
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vuch написав:
  Faceless написав:Шаровой п2п только в tas2u и только на время тестирования

Что-то я его там в упор не вижу…
Платежі - нажать + - переказ на карту
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:35

  Faceless написав:Платежі - нажать + - переказ на карту

Спасибо, это я видел. Меня больше интересует как карту ТАС пополнить другой картой; прошу прощения, если не ясно озвучивал.
Vuch
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