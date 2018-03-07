Vuch написав:Есть вопросы: — Как пополнить карту? В том смысле, есть ли способ пополнения как у Альфы: из приложения и/или через онлайн-банкинг. — Что лучше использовать? Нашел два вида мобильного приложения и два интерфейса онлайн-банкинга. — Сколько стоят СМС? — Как узнать, подключены ли страховки? — Кишмиш 1300 в месяц — это максимальное начисление (больше не начислится) или максимальный вывод (начислить можно и больше, но выводить позже)?
Смс для Б5 и викенда бесплатно. Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную Про страховки - или в КЦ или к менеджеру Скорее всего подключены, и их надо отключать. В отделении. КБ 1300 по б5 это максимальная сумма выплат в месяц, если начислится больше, можно снять в следующем месяце. Но не забывайте, в конце каждого квартала бонусы сгорают - все что на бонусном будут на конец дня. Плюс, если не ошибаюсь, есть и годовой лимит вывода КБ, но не помню сколько, кажется 10000. В Викенде выплата КБ автоматическая, и там 500 грн это как максимум на вывод так и на начисление.
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Vuch По страховке два дня назад задавал вопрос. Ответ ниже
TASCOMBANK написав:
gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
Для активации страховки необходимо подписать договор на получение страховых услуг, если Вы этого не делали, соответственно ее у Вас нет.
Faceless написав:Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную
Не вижу (у меня новый интерфейс ИБ и TAS2U на телефоне), не сделаете ли скриншот?
В тас2u нет ещё раздела кредитов, это ж бета версия. Но можно пополнить кредитку с любой другой карты - для Б5 это = погасить. Или вы что-то иное имеете ввиду? Перевод с любого счета на кредитку, или с Ощадного - без проблем. Уточните, тогда пойму что скринить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Пополнить в ИБ можно как через веб версию так и через мобильную
Не вижу (у меня новый интерфейс ИБ и TAS2U на телефоне), не сделаете ли скриншот?
В тас2u нет ещё раздела кредитов, это ж бета версия. Но можно пополнить кредитку с любой другой карты - для Б5 это = погасить. Или вы что-то иное имеете ввиду? Перевод с любого счета на кредитку, или с Ощадного - без проблем. Уточните, тогда пойму что скринить