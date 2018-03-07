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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:38
Если добавить карту другого банка в раздел Платежи — с неё можно будет перевести на карту ТАС?
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сначала другую карту нужно добавить: картки - + справа вверху
А потом как я указал.
Да, именно так
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 07 бер, 2018 23:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Премного благодарен — именно то, что я хотел!
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