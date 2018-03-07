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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1693169416951696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:38

Если добавить карту другого банка в раздел Платежи — с неё можно будет перевести на карту ТАС?
Vuch
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vuch написав:
  Faceless написав:Платежі - нажать + - переказ на карту

Спасибо, это я видел. Меня больше интересует как карту ТАС пополнить другой картой; прошу прощения, если не ясно озвучивал.
Сначала другую карту нужно добавить: картки - + справа вверху
А потом как я указал.Зображення


Vuch написав:Если добавить карту другого банка в раздел Платежи — с неё можно будет перевести на карту ТАС?


Да, именно так
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 23:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Премного благодарен — именно то, что я хотел!
Vuch
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  #<1 ... 1693169416951696
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