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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 09:08
lincoln2 написав:
вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?
Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 10 бер, 2018 09:09
ну так выходные ж, а что вы хотели, ждите понедельника
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Lost
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Додано: Суб 10 бер, 2018 10:18
BBC написав: lincoln2 написав:
вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?
Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.
c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..
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lincoln2
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Додано: Суб 10 бер, 2018 10:54
lincoln2 написав: BBC написав: lincoln2 написав:
вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?
Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.
c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..
ну и зря, % по депо недобрали
С тем же успехом мона было 12го утречком отправить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 бер, 2018 11:39
clientage написав:
c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..
ну и зря, % по депо недобрали
С тем же успехом мона было 12го утречком отправить[/quote]
... тестовая сумма была для шаблона...
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lincoln2
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Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42
lincoln2 написав: clientage написав:
c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..
ну и зря, % по депо недобрали
С тем же успехом мона было 12го утречком отправить
... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:21
ай ай...что за пьянки на рабочем месте ))
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