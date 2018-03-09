RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:08

  lincoln2 написав:вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?

Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12931
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 09:09

ну так выходные ж, а что вы хотели, ждите понедельника
Lost
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 07.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:18

  BBC написав:
  lincoln2 написав:вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?

Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.


c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..
lincoln2
 
Повідомлень: 449
З нами з: 05.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:54

  lincoln2 написав:
  BBC написав:
  lincoln2 написав:вчера с Вали утром отправил СЕП напрямую на ощадник , пока не видать..подскажите ,ждать понедельника или что-то не так сделал ?

Шутите? Вчера вы не могли отправить СЭП, он не работал, т.к. вчера выходной.


c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..

ну и зря, % по депо недобрали :) С тем же успехом мона было 12го утречком отправить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:39

  clientage написав:c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..

ну и зря, % по депо недобрали :) С тем же успехом мона было 12го утречком отправить[/quote]

:)... тестовая сумма была для шаблона...
lincoln2
 
Повідомлень: 449
З нами з: 05.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42

  lincoln2 написав:
  clientage написав:c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..

ну и зря, % по депо недобрали :) С тем же успехом мона было 12го утречком отправить


:)... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:03

  clientage написав:так никакого каняку не хватит :)

Или амарулы, пьяные слоны одобряют :wink:

Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ай ай...что за пьянки на рабочем месте ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 15.08.12
Подякував: 362 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:38

-VICTOR- та то мы так, по чуть-чуть :oops: и не на работе мы, а в гостях у кума :wink:
ps этот шутник на видео - не мой кум :lol:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 492
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1694169516961697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, marinar, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.