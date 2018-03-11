ну и зря, % по депо недобрали С тем же успехом мона было 12го утречком отправить[/quote]
... тестовая сумма была для шаблона...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:39
ну и зря, % по депо недобрали С тем же успехом мона было 12го утречком отправить[/quote]
... тестовая сумма была для шаблона...
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42
... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:03
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ай ай...что за пьянки на рабочем месте ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Суб 10 бер, 2018 15:38
-VICTOR- та то мы так, по чуть-чуть и не на работе мы, а в гостях у кума
ps этот шутник на видео - не мой кум
Додано: Суб 10 бер, 2018 18:55
... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит [/quote]
тесты , то таке..а вот его ( КАНЯКУ ) и так всегда , не ФАТАЕТ ...ждем новых аХций от Таси, за 5000+, правила мы уже знаем ..
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14
Нижчі % при пролонгації
Питання до представника. Пролонгувався депозит Стабільний (367 дн, грн, % щомісяця). В ІБ світиться ставка 14,5%. Хоча в умовах відкриття такого вкладу - ставка 15,5%. Чому при пролонгації ставка менша ніж при відкритті нового?
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:26
Doda
Потому камк пролонгируется по стандартной ставке, а в ИБ светится с бонусом за оформление в Интернете. Если пролонгация сегодня - нужно в отделении написать заявление, потом оформить в ИБ руками, тогда будет ставка с бонусом.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:38
Дивно. Тільки в цьому банку стикнувся з таким. Вклад же відкривався в ІБ.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:22
Вопрос по Б5.
Пополнил карту на сумму Х.
Теперь светится карта Б5 == Х и Кредит ТАС == Х (не погашенный). Как его погасить?
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