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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:39

  clientage написав:c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..

ну и зря, % по депо недобрали :) С тем же успехом мона было 12го утречком отправить[/quote]

:)... тестовая сумма была для шаблона...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:42

  lincoln2 написав:
  clientage написав:c Вали списались 09.03 ...ну ,так и предполагал , что до понедельника..но закралось сомнение , мож чё не так не сделал ( отправлял напрямую на ощадник , впервые )..

ну и зря, % по депо недобрали :) С тем же успехом мона было 12го утречком отправить


:)... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:03

  clientage написав:так никакого каняку не хватит :)

Или амарулы, пьяные слоны одобряют :wink:

Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ай ай...что за пьянки на рабочем месте ))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:38

-VICTOR- та то мы так, по чуть-чуть :oops: и не на работе мы, а в гостях у кума :wink:
ps этот шутник на видео - не мой кум :lol:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 18:55

:)... тестовая сумма была для шаблона...[/quote]
Шо это за тесты, када три дня на нервах, так никакого каняку не хватит :)[/quote]

тесты , то таке..а вот его ( КАНЯКУ ) и так всегда , не ФАТАЕТ :) ...ждем новых аХций от Таси, за 5000+, правила мы уже знаем ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:14

Нижчі % при пролонгації

Питання до представника. Пролонгувався депозит Стабільний (367 дн, грн, % щомісяця). В ІБ світиться ставка 14,5%. Хоча в умовах відкриття такого вкладу - ставка 15,5%. Чому при пролонгації ставка менша ніж при відкритті нового?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:26

Doda
Потому камк пролонгируется по стандартной ставке, а в ИБ светится с бонусом за оформление в Интернете. Если пролонгация сегодня - нужно в отделении написать заявление, потом оформить в ИБ руками, тогда будет ставка с бонусом.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:38

  klyde написав:Doda
Потому камк пролонгируется по стандартной ставке, а в ИБ светится с бонусом за оформление в Интернете. Если пролонгация сегодня - нужно в отделении написать заявление, потом оформить в ИБ руками, тогда будет ставка с бонусом.

Дивно. Тільки в цьому банку стикнувся з таким. Вклад же відкривався в ІБ.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:22

Вопрос по Б5.
Пополнил карту на сумму Х.
Теперь светится карта Б5 == Х и Кредит ТАС == Х (не погашенный). Как его погасить?
Vuch
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  #<1 ... 1694169516961697
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