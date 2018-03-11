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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:59

  Vuch написав:Вопрос по Б5.
Пополнил карту на сумму Х.
Теперь светится карта Б5 == Х и Кредит ТАС == Х (не погашенный). Как его погасить?

Смотря как пополняли. Как проведётся по счёту - так и погасится. Ничего дополнительно делать не надо, это не Викенд
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:08

Вкладчик1234, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?
Vuch
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:10

  Vuch написав:Вкладчик1234, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?

Можно
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:10

  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.

Договор на страховку заключается в отделении при оформлении кредитной карты.
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