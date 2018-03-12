RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:59

  Vuch написав:Вопрос по Б5.
Пополнил карту на сумму Х.
Теперь светится карта Б5 == Х и Кредит ТАС == Х (не погашенный). Как его погасить?

Смотря как пополняли. Как проведётся по счёту - так и погасится. Ничего дополнительно делать не надо, это не Викенд
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5111
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3359 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:08

Вкладчик1234, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 04.03.09
Подякував: 147 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:10

  Vuch написав:Вкладчик1234, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?

Можно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 19807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4421 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:10

  gkost05 написав:Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.

Договор на страховку заключается в отделении при оформлении кредитной карты.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... g,russian/
Возвращение?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 15.12.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:13

  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

Тю. Я думал возвращение 6% кэшбека.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:16

  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

не, не так -
с возвращением!
Stringer
 
Повідомлень: 7391
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:27

  Stringer написав:
  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

не, не так -
с возвращением!

Эт как? Коммунисты, вперёд!! И ТТ дулом вверх в высоко поднятой руке?! Шоли?
А мож лучше оборудовать КП на не самом высоком пригорочке, да расставить парочку дополнительных пулемётов по флангам и роту снайперов раскидать по траншеям и потом уже в атаку... на абордаж :)
Или это отвлекающий манёвр?! :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23840
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:19

  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:21

  cds77 написав:
  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.

это традиция например с налоговой , когда проблему у фирмы , сразу меняют директора и таким образом новый директор не в курсе афер старого директора

простым языком - не держите в таскоме и моне в сумме больше Фонда , иначе будет гаплык :mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10602
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1696169716981699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lel, liliya_logical, vollena71 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.