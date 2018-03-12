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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:59
Vuch написав:
Вопрос по Б5.
Пополнил карту на сумму Х.
Теперь светится карта Б5 == Х и Кредит ТАС == Х (не погашенный). Как его погасить?
Смотря как пополняли. Как проведётся по счёту - так и погасится. Ничего дополнительно делать не надо, это не Викенд
Всё IMHO
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:08
Вкладчик1234, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?
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Vuch
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:10
Vuch написав:Вкладчик1234
, спасибо. А деньгами пользоваться уже можно?
Можно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:10
gkost05 написав:
Всем доброго времени суток. Простите если вопрос повторяется. Сегодня получил карту Б5, при оформлении не соглашался на страховку. Сказали что её не будет.Но это всё слова. Собственно вопрос: каким способом можно проверить подключена страховка или нет. За ранее благодарю всех за помощь в данном вопросе.
Договор на страховку заключается в отделении при оформлении кредитной карты.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:04
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:13
klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
Тю. Я думал возвращение 6% кэшбека.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:16
klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
не, не так -
с возвращением!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 12:27
Stringer написав: klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
не, не так -
с возвращением!
Эт как? Коммунисты, вперёд!! И ТТ дулом вверх в высоко поднятой руке?! Шоли?
А мож лучше оборудовать КП на не самом высоком пригорочке, да расставить парочку дополнительных пулемётов по флангам и роту снайперов раскидать по траншеям и потом уже в атаку... на абордаж
Или это отвлекающий манёвр?!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:19
klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:21
cds77 написав: klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.
это традиция например с налоговой , когда проблему у фирмы , сразу меняют директора и таким образом новый директор не в курсе афер старого директора
простым языком - не держите в таскоме и моне в сумме больше Фонда , иначе будет гаплык
никому не верю
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