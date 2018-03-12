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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:27
sens написав:
...простым языком - не держите в таскоме и моне в сумме больше Фонда , иначе будет гаплык
в Универсале и Моне.
А у Таськи своя ж песочница
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:29
clientage написав:
в Универсале и Моне.
Это уже тавтология.
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wig
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:31
Зачем Тигипку так палиться и портить репутацию?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:33
cds77 написав: klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.
это как раз говорит об обратном - дела и таза так хороши, что комсомолец готов поставить свою репутацию на кон
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Stringer
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:47
Stringer написав: cds77 написав: klyde написав:
http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?
Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.
это как раз говорит об обратном - дела и таза так хороши, что комсомолец готов поставить свою репутацию на кон
Возможно.
Но на моей практике как раз наоборот, и это не единожды, и не в одной крупной компании.
Именно увольняют наемного руководителя(ей) и сами берутся управлять, хотя их время давно уже прошло.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Вів 13 бер, 2018 14:31
cds77 Он уже был у руля, но год назад отошёл, ничего страшного тогда не случилось. Я тоже думаю, что личная ответственность - это большой плюс.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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