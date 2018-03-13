Додано: Вів 13 бер, 2018 16:47

Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.



Об этом сообщает пресс-служба банка.



«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.

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