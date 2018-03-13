в Универсале и Моне.
А у Таськи своя ж песочница
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:27
в Универсале и Моне.
А у Таськи своя ж песочница
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:33
это как раз говорит об обратном - дела и таза так хороши, что комсомолец готов поставить свою репутацию на кон
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:47
Возможно.
Но на моей практике как раз наоборот, и это не единожды, и не в одной крупной компании.
Именно увольняют наемного руководителя(ей) и сами берутся управлять, хотя их время давно уже прошло.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:31
cds77 Он уже был у руля, но год назад отошёл, ничего страшного тогда не случилось. Я тоже думаю, что личная ответственность - это большой плюс.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:47
Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.
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