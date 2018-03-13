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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:27

  sens написав:...простым языком - не держите в таскоме и моне в сумме больше Фонда , иначе будет гаплык :mrgreen:

в Универсале и Моне.
А у Таськи своя ж песочница
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:в Универсале и Моне.

Это уже тавтология.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:31

Зачем Тигипку так палиться и портить репутацию?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:33

  cds77 написав:
  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.

это как раз говорит об обратном - дела и таза так хороши, что комсомолец готов поставить свою репутацию на кон
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:47

  Stringer написав:
  cds77 написав:
  klyde написав:http://www.tascombank.com.ua/content/view/1359/58/lang,russian/
Возвращение?

Значит дела в финансовой империи Тигипка неважные.
Это уже традиция для выходцев из 90-х и ранее, как только что то не так, так сами за управления берутся.

это как раз говорит об обратном - дела и таза так хороши, что комсомолец готов поставить свою репутацию на кон

Возможно.
Но на моей практике как раз наоборот, и это не единожды, и не в одной крупной компании.
Именно увольняют наемного руководителя(ей) и сами берутся управлять, хотя их время давно уже прошло.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:31

cds77 Он уже был у руля, но год назад отошёл, ничего страшного тогда не случилось. Я тоже думаю, что личная ответственность - это большой плюс.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:47

Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:09

  greenozon написав:Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.

Вот халепа для вкладчика , который не знает про такие решения и думает что его в пределах фонда в обоих банках под защитой государствами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:18

  sens написав:
  greenozon написав:Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.

Вот халепа для вкладчика , который не знает про такие решения и думает что его в пределах фонда в обоих банках под защитой государствами

Пока их не объединили и пока что в пределах фонда в обоих банках под защитой государства
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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