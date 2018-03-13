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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:04
sergise написав:
Прошла неделя. Никто так и не проконсультировал...
Ответили в личных сообщениях.
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TASCOMBANK
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