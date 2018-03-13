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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:04

  sergise написав:Прошла неделя. Никто так и не проконсультировал...


Ответили в личных сообщениях.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:08

  Faceless написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.

Вот халепа для вкладчика , который не знает про такие решения и думает что его в пределах фонда в обоих банках под защитой государствами

Пока их не объединили и пока что в пределах фонда в обоих банках под защитой государства

При чем тут государство?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  guntherhouse777 написав:При чем тут государство?

Ну ФГВФЛ имеется в виду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 1697169816991700
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