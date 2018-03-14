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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:04
sergise написав:
Прошла неделя. Никто так и не проконсультировал...
Ответили в личных сообщениях.
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TASCOMBANK
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:08
Faceless написав: sens написав: greenozon написав:
Наблюдательный совет ТАСкомбанка утвердила план действий по реорганизации путем присоединения VS Bank.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«На заседании наблюдательного совета был утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ОАО» Виесте Банк «к АО» ТАСкомбанк «, — сообщается в пресс-релизе ТАСкомбанка.
Вот халепа для вкладчика , который не знает про такие решения и думает что его в пределах фонда в обоих банках под защитой государствами
Пока их не объединили и пока что в пределах фонда в обоих банках под защитой государства
При чем тут государство?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:21
guntherhouse777 написав:
При чем тут государство?
Ну ФГВФЛ имеется в виду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:20
Faceless написав: guntherhouse777 написав:
При чем тут государство?
Ну ФГВФЛ имеется в виду
Вот так да, верно. А то вы введете в обман несведущих, с они завтра пойдут на всех углах кричать, что фонд=государство.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:31
guntherhouse777 написав: Faceless написав: guntherhouse777 написав:
При чем тут государство?
Ну ФГВФЛ имеется в виду
Вот так да, верно. А то вы введете в обман несведущих, с они завтра пойдут на всех углах кричать, что фонд=государство.
Очевидно же. С госбюджета деньги сосет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:57
понд берет в долг под %% у Минфина. Расплачиваясь потом майном банки.
А то, что уважаемые не умеют эффективно управлять, продают долги с 99% дисконтом ( как недавно в дельте), и как следствие, не могут рассчитаться по своим долгам - так это говорит об их "профессионализме ".
фонд- это не гос. структура.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 14 бер, 2018 22:15
guntherhouse777 написав:
понд берет в долг под %% у Минфина. Расплачиваясь потом майном банки.
А то, что уважаемые не умеют эффективно управлять, продают долги с 99% дисконтом ( как недавно в дельте), и как следствие, не могут рассчитаться по своим долгам - так это говорит об их "профессионализме ".
фонд- это не гос. структура.
Это Ваше мнение , и только . Как деньги не называй,все равно это ключ для решения многих задач
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:11
А кишмиш раз в месяц начисляется? А то с момента получения Б5 бонусный счет пустой...
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Vuch
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:15
Vuch написав:
А кишмиш раз в месяц начисляется? А то с момента получения Б5 бонусный счет пустой...
Вчера получили, а картой уже денить расчитывались?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:19
Vuch написав:
А кишмиш раз в месяц начисляется? А то с момента получения Б5 бонусный счет пустой...
после каждого списания с б5, на бонусный капает кешбек
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Stringer
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