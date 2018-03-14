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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
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