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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:47

  gkost05 написав:Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????

Ток за свои. За кредитные не пустит.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:11

clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:23

  gkost05 написав:clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?

Моня вредничает :( С Альфы, вчера :) все норм уходило
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:35

  clientage написав:
  gkost05 написав:clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?

Моня вредничает :( С Альфы, вчера :) все норм уходило

Да и за кредитные не возражает, комиссию только за использование кред.средств хочет.
В реквизитах нигде не ошиблись? МФО 339500
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:36

  clientage написав:Вчера получили, а картой уже денить расчитывались? :mrgreen:

Ну конечно! )))

  Stringer написав:после каждого списания с б5, на бонусный капает кешбек

А, значит еще просто не списывалось ничего...
Vuch
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:42

vollena71
Да, МФО 339500, вместо ЕДРПОУ свой ИНН, р/с 2620....., ФИО, Назначение платежа "Переказ коштів на депозитній рахунок....."
gkost05
 
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  #<1 ... 1698169917001701
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