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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:27
Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
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gkost05
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Додано: Чет 15 бер, 2018 13:47
gkost05 написав:
Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
Ток за свои. За кредитные не пустит.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:11
clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?
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gkost05
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:23
gkost05 написав:clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?
Моня вредничает
С Альфы, вчера
все норм уходило
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:35
clientage написав: gkost05 написав:clientage
Отправляю за свои. И не пускает. Отправляю 300 гр., может есть какой то минимум?
Моня вредничает
С Альфы, вчера
все норм уходило
Да и за кредитные не возражает, комиссию только за использование кред.средств хочет.
В реквизитах нигде не ошиблись? МФО 339500
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vollena71
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:36
clientage написав:
Вчера получили, а картой уже денить расчитывались?
Ну конечно! )))
Stringer написав:
после каждого списания с б5, на бонусный капает кешбек
А, значит еще просто не списывалось ничего...
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Vuch
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Додано: Чет 15 бер, 2018 14:42
vollena71
Да, МФО 339500, вместо ЕДРПОУ свой ИНН, р/с 2620....., ФИО, Назначение платежа "Переказ коштів на депозитній рахунок....."
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gkost05
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