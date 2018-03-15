clientage
Попробовал на 2625..... всё чётко работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:07
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке:
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:20
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:41
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке:
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?[/quote]
Если Вы желаете снять сумму что превышает 50 000 грн, 5 000 дол, 5 000 евро, для более оперативного обслуживания Вас в отделении Банка и для избежания недоразумений, рекомендуем предупредить Банк звонком в Контакт-центр за 3 рабочих дня.
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