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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:39

clientage
Попробовал на 2625..... всё чётко работает.
gkost05
 
Повідомлень: 11
З нами з: 03.03.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:07

  gkost05 написав:Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????


На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:20

  TASCOMBANK написав:
  gkost05 написав:Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????


На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45

Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?
Andrew75
 
Повідомлень: 680
З нами з: 30.09.15
Подякував: 101 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 18:41

  Andrew75 написав:


На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45[/quote]
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?[/quote]

Если Вы желаете снять сумму что превышает 50 000 грн, 5 000 дол, 5 000 евро, для более оперативного обслуживания Вас в отделении Банка и для избежания недоразумений, рекомендуем предупредить Банк звонком в Контакт-центр за 3 рабочих дня.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 1699170017011702
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