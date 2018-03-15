gkost05 написав:Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК». Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45
gkost05 написав:Хочу пополнить "Ощадний" с карты Моно, где захожу в "Платёж по Украине" Заполняю р/с 2620...., ИНН, ФИО, МФО, назначение платежа и .......всё, дальше никак, пишет не возможно отправить на р/с или МФО. Так и должно, или что то делаю не так???????
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК». Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК». Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... &Itemid=45[/quote] Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?[/quote]
Если Вы желаете снять сумму что превышает 50 000 грн, 5 000 дол, 5 000 евро, для более оперативного обслуживания Вас в отделении Банка и для избежания недоразумений, рекомендуем предупредить Банк звонком в Контакт-центр за 3 рабочих дня.
gkost05 написав:clientage В поле "Получатель" писал свои ФИО не уходит платёж, пробовал писать АТ ТАСКОМБАНК, результат тот же.
Там железно ФИО д.б. Ну мучайте их чат, там весёлые ребятки шото придумают
Ну не знаю. У меня в шаблоне, уже пару лет, получателем стоит: АТ "ТАСКОМБАНК" и все проходит. В поле назначение платежа разве, что более подробно: Поповнення ощадного рахунку 2620..., ПІБ, ІПН. Наверно у вас был просто сбой.
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