clientage
Попробовал на 2625..... всё чётко работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:07
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке:
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:20
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?
Додано: Чет 15 бер, 2018 18:41
На Сберегательный счет возможно внести средства через кассу банка, через ПТКС во вкладке "пополнение депозита" наличными, или совершить безналичное пополнение переводом со счета вкладчика в АО «ТАСКОМБАНК».
Также с данной информацией можно ознакомится на официальном сайте Банка, по ссылке:
Скажите, а если я захочу снять деньги со Сберегательного счета в кассе, должен ли я как-то предупреждать об этом заранее? И от какой суммы надо предупреждать?[/quote]
Если Вы желаете снять сумму что превышает 50 000 грн, 5 000 дол, 5 000 евро, для более оперативного обслуживания Вас в отделении Банка и для избежания недоразумений, рекомендуем предупредить Банк звонком в Контакт-центр за 3 рабочих дня.
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:05
Ну не знаю. У меня в шаблоне, уже пару лет, получателем стоит: АТ "ТАСКОМБАНК" и все проходит. В поле назначение платежа разве, что более подробно: Поповнення ощадного рахунку 2620..., ПІБ, ІПН.
Наверно у вас был просто сбой.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:25
MCC
Я слю? Разбудите меня
23.00 UAH KUPIVLYA
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:34
Дааа?
У меня во вчерашних платежах (Б5) по выписке ничо подобного нет
Ни в ТАС24 ни в ТАС2У
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:36
Правительственные услуги, нигде ранее не классифицируемые.
Премьер торгует?)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:37
а что конкретно оплачивали?
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