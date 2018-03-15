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Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:42
Stringer
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:43
В т.ч. комисс 3грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:44
clientage
И что - предприятие башляет (справка нужна по работе). Мне-то какая разница?
Вопрос не в этом. А в том - появился ли MCC для всех платежей в СМС или только в моём как часть названия торговой точки?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:45
Vorlon, ну то таке
я не понял де Тася МСС показывает ?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:21
Хм. А шо за карта? Вот пополнил мабилу с Б5 и нема подобной СМСки с МСС
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:24
это наверно название мерчанта такое
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:28
Ааа, хорошие наладчики у их ПОСа
... делайте хоть что-нибудь!
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