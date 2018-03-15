RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:42

Stringer
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Vorlon
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:43

  Vorlon написав:Stringer
Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В т.ч. комисс 3грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23923
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:44

clientage
И что - предприятие башляет (справка нужна по работе). Мне-то какая разница? :lol:

Вопрос не в этом. А в том - появился ли MCC для всех платежей в СМС или только в моём как часть названия торговой точки?
Vorlon
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:45

Vorlon, ну то таке :)
я не понял де Тася МСС показывает ? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23923
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:46

clientage
SMS.
Vorlon
 
Повідомлень: 5468
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:21

  Vorlon написав:clientage
SMS.

Хм. А шо за карта? Вот пополнил мабилу с Б5 и нема подобной СМСки с МСС :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23923
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:24

  Vorlon написав:Я слю? Разбудите меня :roll:

23.00 UAH KUPIVLYA http://WWW.UAPYA.UA;MCC=9399...

это наверно название мерчанта такое
Vint
 
Повідомлень: 662
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:28

  Vint написав:
  Vorlon написав:Я слю? Разбудите меня :roll:

23.00 UAH KUPIVLYA http://WWW.UAPYA.UA;MCC=9399...

это наверно название мерчанта такое

Ааа, хорошие наладчики у их ПОСа :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23923
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1929 раз.
Подякували: 2708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:25

  Vint написав:
  Vorlon написав:Я слю? Разбудите меня :roll:

23.00 UAH KUPIVLYA http://WWW.UAPYA.UA;MCC=9399...

это наверно название мерчанта такое

Это название терминала, которое проставил, кажется, Ощадбанк.
Таким же образом "показываются" МСС по транзакциям UKLON и некоторых других сервисов.
sauvignon
 
Повідомлень: 132
З нами з: 19.08.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:52

ТАС интересный банк -оказывается в онлайн депозитные процентные ставки ниже...
laa1999
 
Повідомлень: 2597
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1700170117021703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Google Feedfetcher, lel і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.