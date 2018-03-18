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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:17
laa1999 написав:
ТАС интересный банк -оказывается в онлайн депозитные процентные ставки ниже...
При открытии депозитного договора в гривне, через онлайн систему ТАС24, на срок 3, 6 и 12 месяцев, к фиксированной ставке прибавляется бонус +1%. Так же, бонусы действуют при открытии договора через отделение Банка, если Вы являетесь новым вкладчиком либо у Вас не было активных вкладов более 90 дней.
Опишите более детально Вашу ситуацию в личных сообщениях, мы детально ответим на Ваши вопросы.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK
в П'ят 16 бер, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:22
Через ИБ - бонус.
Через отделение - бонус.
Через какой канал нет бонуса ?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:54
если нигде и ничего не оформлять - то бонуса нету
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Суб 17 бер, 2018 10:12
TASCOMBANK я про валютные вклады на 3 и 6 месяцев
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laa1999
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Додано: Суб 17 бер, 2018 10:13
mustbe Валютные на 3 и 6 месяцев. 0.25% только в отделениях
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Додано: Суб 17 бер, 2018 10:15
-VICTOR- написав:
если нигде и ничего не оформлять - то бонуса нету
Ну это да...
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laa1999
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:32
Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:47
klug написав:
Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?
та вроде всегда так было
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Додано: Нед 18 бер, 2018 16:44
klug написав:
Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?
.так...а що там з лімітом ? я памятаю що 5500 на операцію і три таких на добу по карті ...вище цього не підйомно , ваша версія ? щось змінилось ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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