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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1701170217031704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:17

  laa1999 написав:ТАС интересный банк -оказывается в онлайн депозитные процентные ставки ниже...


При открытии депозитного договора в гривне, через онлайн систему ТАС24, на срок 3, 6 и 12 месяцев, к фиксированной ставке прибавляется бонус +1%. Так же, бонусы действуют при открытии договора через отделение Банка, если Вы являетесь новым вкладчиком либо у Вас не было активных вкладов более 90 дней.
Опишите более детально Вашу ситуацию в личных сообщениях, мы детально ответим на Ваши вопросы.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в П'ят 16 бер, 2018 17:32, всього редагувалось 1 раз.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:22

Через ИБ - бонус.
Через отделение - бонус.

Через какой канал нет бонуса ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

если нигде и ничего не оформлять - то бонуса нету :lol:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:12

TASCOMBANK я про валютные вклады на 3 и 6 месяцев
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:13

mustbe Валютные на 3 и 6 месяцев. 0.25% только в отделениях
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:15

  -VICTOR- написав:если нигде и ничего не оформлять - то бонуса нету :lol:
Ну это да...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:32

Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:47

  klug написав:Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?

та вроде всегда так было
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:44

  klug написав:Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?

.так...а що там з лімітом ? я памятаю що 5500 на операцію і три таких на добу по карті ...вище цього не підйомно , ваша версія ? щось змінилось ?
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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