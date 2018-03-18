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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 02:04
Карамболь написав:-VICTOR-
3 раза в сутки это да, но разве не 5к / операция? мне так кц озвучил с полгода назад...
5500 ...во всяком случае так было
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