5500 ...во всяком случае так было
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 02:04
5500 ...во всяком случае так было
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Додано: Пон 19 бер, 2018 12:31
В феврале через КЦ поднимал лимит до 15 тыс. и отправил за раз (14999) через сендмани Привата на уни.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Пон 19 бер, 2018 14:58
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:34
В цілях безпеки ліміт на Р2Р перекази встановлено на постійній основі 5500 грн за одну операцію, максимальний добовий ліміт 14999 грн. Для збільшення суми однієї операції необхідно перетелефонувати до Контакт-Центру банку.
З діючими лімітами можна ознайомитися на офіційному сайті Банку
за посиланням:
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите где на сайте банка увидеть информацию по Викендкарт - Черговість використання коштів
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:47
isen
Да, р2р до 7 дней. Можно с МОНО "Платёж по Украине" по реквизитам Вашей Б5. У Моно это без комиссии, доходит в течении дня или на следующий день.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55
Это акционное предлжение от Моно с кредитных денег, как я понял надо вводить № карты, а СЭП с кредитных Моно по реквизитам будет с комис(если не прав поправте).
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:18
isen
Не тормозите: проводка будет как обычно. Сегодня сделаете перевод - послезавтра проведётся. Максимум - в четверг.
Комиссий никаких не будет.
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