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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1703170417051706>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 02:04

  Карамболь написав:-VICTOR- 3 раза в сутки это да, но разве не 5к / операция? мне так кц озвучил с полгода назад...

5500 ...во всяком случае так было
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:31

  -VICTOR- написав:
  klug написав:Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?

.так...а що там з лімітом ? я памятаю що 5500 на операцію і три таких на добу по карті ...вище цього не підйомно , ваша версія ? щось змінилось ?

В феврале через КЦ поднимал лимит до 15 тыс. и отправил за раз (14999) через сендмани Привата на уни.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:58

  laa1999 написав:mustbe Валютные на 3 и 6 месяцев. 0.25% только в отделениях


Да, Вы правы, данная акция действует при открытии депозитного договора только через отделение банка.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:34

  klug написав:Панове, а давно ТАСя завела окремий ліміт для р2р, який не видно у ТАС24 і можна підняти лише через КЦ (на добу) або відділення (на постійній основі)?


В цілях безпеки ліміт на Р2Р перекази встановлено на постійній основі 5500 грн за одну операцію, максимальний добовий ліміт 14999 грн. Для збільшення суми однієї операції необхідно перетелефонувати до Контакт-Центру банку.
З діючими лімітами можна ознайомитися на офіційному сайті Банку
за посиланням: http://www.tascombank.com.ua/content/vi ... ukrainian/
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите где на сайте банка увидеть информацию по Викендкарт - Черговість використання коштів https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:47

isen
Да, р2р до 7 дней. Можно с МОНО "Платёж по Украине" по реквизитам Вашей Б5. У Моно это без комиссии, доходит в течении дня или на следующий день.
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:55

  gkost05 написав:isen
Да, р2р до 7 дней. Можно с МОНО "Платёж по Украине" по реквизитам Вашей Б5. У Моно это без комиссии, доходит в течении дня или на следующий день.

Это акционное предлжение от Моно с кредитных денег, как я понял надо вводить № карты, а СЭП с кредитных Моно по реквизитам будет с комис(если не прав поправте).
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:58

isen
С кредитных с комиссией, да.
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:18

isen
Не тормозите: проводка будет как обычно. Сегодня сделаете перевод - послезавтра проведётся. Максимум - в четверг.

Комиссий никаких не будет.
Vorlon
 
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