isen написав:Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
Согласно регламента зачислений средств с использованием сервиса Р2Р, который предоставляется другим банком, средства будут доступны для проведения операций картой моментально после проведения платежа. На проведение операций по счету средства будут доступны в течении 7 рабочих дней ( с практики 2-3 дня). Ознакомится с регламентом более детально можно по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?57074
Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5. Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5. Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
Спасибо. Эту информацию я видел. Хотелось бы увидеть информацию которая на ссылке, красивый информативный слайд, где-то же он должен быть на сайте банка?