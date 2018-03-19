isen написав:Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
Согласно регламента зачислений средств с использованием сервиса Р2Р, который предоставляется другим банком, средства будут доступны для проведения операций картой моментально после проведения платежа. На проведение операций по счету средства будут доступны в течении 7 рабочих дней ( с практики 2-3 дня). Ознакомится с регламентом более детально можно по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?57074
Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5. Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5. Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
Спасибо. Эту информацию я видел. Хотелось бы увидеть информацию которая на ссылке, красивый информативный слайд, где-то же он должен быть на сайте банка?
Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5. Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
Спасибо. Эту информацию я видел. Хотелось бы увидеть информацию которая на ссылке, красивый информативный слайд, где-то же он должен быть на сайте банка?
На данный момент с информацией можно ознакомится только в Договоре о комплексном банковском обслуживании. Ваше пожелание ми зафиксировали, передадим на ответственное подразделение. Спасибо.
isen написав:Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
Будь настоящим свинорылом - кинь бабло с мони на любую дебетку с % на остаток а потом в конце грейса с дебетки погасишь б5. Обозвали свинорылами - нада и вести себя соотвественно.
Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет