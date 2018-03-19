RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:20

  isen написав:Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)


Согласно регламента зачислений средств с использованием сервиса Р2Р, который предоставляется другим банком, средства будут доступны для проведения операций картой моментально после проведения платежа. На проведение операций по счету средства будут доступны в течении 7 рабочих дней ( с практики 2-3 дня). Ознакомится с регламентом более детально можно по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?57074
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:32

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А шо у Таси с отдачей валюты? Фокусов в духе Аллы с комисом на выход нету? Надо бы проучить Аллочку и вынести всю валюту, а то шибко балованная стала :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 806
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:34

  isen написав:Подскажите где на сайте банка увидеть информацию по Викендкарт - Черговість використання коштів https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0


Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5.
Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42

  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Подскажите где на сайте банка увидеть информацию по Викендкарт - Черговість використання коштів https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0


Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5.
Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226

Спасибо. Эту информацию я видел. Хотелось бы увидеть информацию которая на ссылке, красивый информативный слайд, где-то же он должен быть на сайте банка?
isen
 
Повідомлень: 120
З нами з: 21.12.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:00

  isen написав:
  TASCOMBANK написав:
  isen написав:Подскажите где на сайте банка увидеть информацию по Викендкарт - Черговість використання коштів https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0


Ознакомится с данной информацией можно на официальном сайте банка в разделе "Часным клиентам" - "Платежные карты" - "Ознакомиться с публичным предложением АО «ТАСКОМБАНК» на оформление Договора о комплексном обслуживании физических лиц* (действует с 01.02.2018)", в пункте 4.4.24.5.
Ссылка для ознакомления с документом: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?59226

Спасибо. Эту информацию я видел. Хотелось бы увидеть информацию которая на ссылке, красивый информативный слайд, где-то же он должен быть на сайте банка?


На данный момент с информацией можно ознакомится только в Договоре о комплексном банковском обслуживании.
Ваше пожелание ми зафиксировали, передадим на ответственное подразделение.
Спасибо.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  isen написав:Добрый день. Монобанк делает предложение погасить кредит...Хочу погасить на Б5, через сколько времени деньги проведутся по счету?(ТАС пишет - У разі використання сервісу Р2Р, що надає сторонній Банк - кошти відобразяться на рахунку протягом 7-ми робочих днів.)
Будь настоящим свинорылом - кинь бабло с мони на любую дебетку с % на остаток а потом в конце грейса с дебетки погасишь б5.
Обозвали свинорылами - нада и вести себя соотвественно.
alex_b
 
Повідомлень: 514
З нами з: 24.07.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:01

alex_b
Варто поприбирати за собою! ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5039
З нами з: 03.07.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:31

  V2 написав:alex_b
Варто поприбирати за собою! ;)

Зачем? Моно знает про BIN карты в разрезе дебетка/кредитка.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13017
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:Зачем

Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось :mrgreen:
Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля :mrgreen: В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23954
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1931 раз.
Подякували: 2712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  BBC написав:Зачем? Моно знает про BIN карты в разрезе дебетка/кредитка.

У нас во всех банках оно не соответствует действительности. В частности, у БП чипованной BIN дебетный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1704170517061707>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google Feedfetcher, J, kostya77, lubopytnaya, qwe_ua, sergej, sola, WachtAmRhein, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.