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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
21
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 14:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:краЁфф никто знать не хочет

..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча :D никто не отменял )
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:02

  wig написав:
  BBC написав:Зачем? Моно знает про BIN карты в разрезе дебетка/кредитка.

У нас во всех банках оно не соответствует действительности. В частности, у БП чипованной BIN дебетный.
Они копают глубже.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:03

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:краЁфф никто знать не хочет

..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча :D никто не отменял )

Это да, а то стадо голодных свинорылов придет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:05

  clientage написав:
  BBC написав:Зачем

Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось :mrgreen:
Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля :mrgreen: В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет :mrgreen:

Коваль кон. друг коневода из Альфы?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:36

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:краЁфф никто знать не хочет

..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча :D никто не отменял )

Когда я ем, я глух и нем! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:45

  wig написав:У нас во всех банках оно не соответствует действительности. В частности, у БП чипованной BIN дебетный.

Уточняйте, что это только в картах стандартного класса. В картах класса World, которые доступны ещё с прошлого лета, всё правильно - бин кредитный. Как и в WC.

Зачем в тарифах остались старые карты и кому они нужны - сложно представить :?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

BBC написав:
  clientage написав:
  BBC написав:Зачем

Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось :mrgreen:
Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля :mrgreen: В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет :mrgreen:

Коваль кон. друг коневода из Альфы?
Совсем даже наоборот, глашатель скрытых возможностей.
Інкогніто
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