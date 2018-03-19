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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:58
clientage написав:
краЁфф никто знать не хочет
..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча
никто не отменял )
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:02
wig написав: BBC написав:
Зачем? Моно знает про BIN карты в разрезе дебетка/кредитка.
У нас во всех банках оно не соответствует действительности. В частности, у БП чипованной BIN дебетный.
Они копают глубже.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:03
-VICTOR- написав: clientage написав:
краЁфф никто знать не хочет
..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча
никто не отменял )
Это да, а то стадо голодных свинорылов придет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:05
clientage написав: BBC написав:
Зачем
Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось
Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля
В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет
Коваль кон. друг коневода из Альфы?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:36
-VICTOR- написав: clientage написав:
краЁфф никто знать не хочет
..так ото ..свинорылить же рекомендуется c чувством меры ...ну и старое правило - кушать нуна молча
никто не отменял )
Когда я ем, я глух и нем!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:45
wig написав:
У нас во всех банках оно не соответствует действительности. В частности, у БП чипованной BIN дебетный.
Уточняйте, что это только в картах стандартного класса. В картах класса World, которые доступны ещё с прошлого лета, всё правильно - бин кредитный. Как и в WC.
Зачем в тарифах остались старые карты и кому они нужны - сложно представить
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:31
BBC написав: clientage написав: BBC написав:
Зачем
Ну некто коваль тоже так думал... а оно она как обернулось
Одно дело 2..3 рыла у корыта, а др. када все стадо налетит, и сожрет и плюшки и корыто и.. коваля
В наше дикое время краЁфф никто знать не хочет
Коваль кон. друг коневода из Альфы?
Совсем даже наоборот, глашатель скрытых возможностей.
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