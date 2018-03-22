alex77 написав:Что-то давно не видел набежавшего кешбека...Позвонил на горячку - отвечают у вас штука набежала, все типа по честному. Так давайте ее на поточный кинем. Нельзя. А почему? А вы уже 1300 в начале месяца бонусов отоварили. И что дальше? Дальше? Присвоим. Конец квартала же. Не повторяйте моих ошибок).
А кишмиш раз в квартал сгорает? Когда его выводить нужно?
Vuch написав:А кишмиш раз в квартал сгорает? Когда его выводить нужно?
18. Організатор в останній робочий день кожного кварталу списує суму усіх Бонусів,що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «ТАС24».
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alex77 написав:Что-то давно не видел набежавшего кешбека...Позвонил на горячку - отвечают у вас штука набежала, все типа по честному. Так давайте ее на поточный кинем. Нельзя. А почему? А вы уже 1300 в начале месяца бонусов отоварили. И что дальше? Дальше? Присвоим. Конец квартала же. Не повторяйте моих ошибок).
alex77, согласно пункта 11 Официальных условий бонусной программы "Экономь на покупках с Таскомбанк", сумма вознаграждения которую может получить Участник лимитирована, и не может быть больше чем 1300 грн в месяц. Вознаграждение в размере, сумма которого превышает максимальную, не выплачивается. Сумма начислена после выплаты максимальной, будет выплачена в следующем месяце. В последний рабочий день квартала сумма невыплаченых бонусов обнуляется. Ознакомится с условиями программы более детально можно по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 030118.pdf