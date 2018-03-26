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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:15

  alex77 написав:Что-то давно не видел набежавшего кешбека...Позвонил на горячку - отвечают у вас штука набежала, все типа по честному. Так давайте ее на поточный кинем. Нельзя. А почему? А вы уже 1300 в начале месяца бонусов отоварили. И что дальше? Дальше? Присвоим. Конец квартала же.
Не повторяйте моих ошибок).

А кишмиш раз в квартал сгорает? Когда его выводить нужно?
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:44

  Vuch написав:А кишмиш раз в квартал сгорает? Когда его выводить нужно?

18. Організатор в останній робочий день кожного кварталу списує суму усіх Бонусів,що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «ТАС24».
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:16

  alex77 написав:Что-то давно не видел набежавшего кешбека...Позвонил на горячку - отвечают у вас штука набежала, все типа по честному. Так давайте ее на поточный кинем. Нельзя. А почему? А вы уже 1300 в начале месяца бонусов отоварили. И что дальше? Дальше? Присвоим. Конец квартала же.
Не повторяйте моих ошибок).



alex77, согласно пункта 11 Официальных условий бонусной программы "Экономь на покупках с Таскомбанк", сумма вознаграждения которую может получить Участник лимитирована, и не может быть больше чем 1300 грн в месяц. Вознаграждение в размере, сумма которого превышает максимальную, не выплачивается. Сумма начислена после выплаты максимальной, будет выплачена в следующем месяце. В последний рабочий день квартала сумма невыплаченых бонусов обнуляется.
Ознакомится с условиями программы более детально можно по ссылке: http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 030118.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:26

если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:34

Alfa_Otstoy
Не факт.
Один з найважчих банків в частині видачі кредитки.
Але пробуйте.
Стукайте - і Вам відчинять ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:44

  Alfa_Otstoy написав:если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?


Без справки о доходах возможно оформить кредитную карту "Велика п'ятірка" с кредитным лимитом до 30 000 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:47

  Alfa_Otstoy написав:если занести депо - кредитку дадут без справки о доходах?

без справки то такэ
У вас д.б. работа, во всяком случае, ЕДРПОУ и девочка на телепоне, которая подтвердит вашу трудоустроенность за последние полгода :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:10

TASCOMBANK есть ли возможность не заключать договор страхования?
Alfa_Otstoy
 
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