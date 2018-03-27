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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 117
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Что то прикрутили в тас2u. Проводил оплату интернета картой другого банка. Провели с МСС 6012.
pavyak
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Повідомлень: 2051
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  #<1 ... 1706170717081709
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