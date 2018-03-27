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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 18:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Что то прикрутили в тас2u. Проводил оплату интернета картой другого банка. Провели с МСС 6012.
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58
Что-то новое. Еще 2 недели назад можно было отказаться) может от отделения зависит?
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Разве он идёт как неторговая операция?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 27 бер, 2018 20:43
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
6012 есть торговый а есть п2п, но тазику от этого ни холодно ни жарко.
Додано: Сер 28 бер, 2018 10:46
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
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