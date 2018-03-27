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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 18:13
Что то прикрутили в тас2u. Проводил оплату интернета картой другого банка. Провели с МСС 6012.
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pavyak
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:48
pavyak
А як було раніше?
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V2
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Додано: Вів 27 бер, 2018 19:58
TASCOMBANK написав: Alfa_Otstoy написав:TASCOMBANK
есть ли возможность не заключать договор страхования?
При оформлении Кредитной карты договор страхования подключается обязательно. Сумма страхового платежа в месяц составляет 1% от суммы задолжености, минимум 20 грн.
Договор страхования будет неактивен в случае неуплаты первого страхового взноса 4 месяца + 5 дней с момента оформления договора страхования.
Что-то новое. Еще 2 недели назад можно было отказаться) может от отделения зависит?
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mihasik
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:06
V2 написав:pavyak
А як було раніше?
Раніше було 4814
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pavyak
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:30
pavyak написав:Что то прикрутили в тас2u. Проводил оплату интернета картой другого банка. Провели с МСС 6012.
Разве он идёт как неторговая операция?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 20:43
6012 есть торговый а есть п2п, но тазику от этого ни холодно ни жарко.
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alex_b
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Додано: Сер 28 бер, 2018 10:46
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
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Molchyn
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Додано: Сер 28 бер, 2018 12:22
mihasik что хотят , то и чудят! комси-комса...
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Alfa_Otstoy
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