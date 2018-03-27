Alfa_Otstoy написав:TASCOMBANK есть ли возможность не заключать договор страхования?
При оформлении Кредитной карты договор страхования подключается обязательно. Сумма страхового платежа в месяц составляет 1% от суммы задолжености, минимум 20 грн. Договор страхования будет неактивен в случае неуплаты первого страхового взноса 4 месяца + 5 дней с момента оформления договора страхования.
Что-то новое. Еще 2 недели назад можно было отказаться) может от отделения зависит?
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Molchyn написав:Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
Alfa_Otstoy написав:TASCOMBANK есть ли возможность не заключать договор страхования?
При оформлении Кредитной карты договор страхования подключается обязательно. Сумма страхового платежа в месяц составляет 1% от суммы задолжености, минимум 20 грн. Договор страхования будет неактивен в случае неуплаты первого страхового взноса 4 месяца + 5 дней с момента оформления договора страхования.
..что значит обязательно???? на банк давно не писали жалоб?? страховка есть продукт не банковский и не профильный...и оформляется ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА !
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