ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47
Molchyn написав:
Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?
На сайте ТКБ когда-то проскакивала
такая информация
по поводу лицензий, но она была ориентирована на VIP-клиентов. Не факт, что даже в Киеве обычное отделение сможет с этим продуктом помочь.
sauvignon
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16
Напоминаю всем "свинорылам" о том, что сегодня последний день в текущем квартале для посещения этого "корыта".
Охотник на деньги
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42
Охотник на деньги написав:
Напоминаю всем "свинорылам" о том, что сегодня последний день в текущем квартале для посещения этого "корыта".
По БП мисочка, а не корыто, а по WC еще не начислили.
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wig
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:52
А если делать покупки на выходных, спишется ж в апреле, и КБ не сгорит. Правильно? Б5
alexandr_kysil
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