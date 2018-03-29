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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1707170817091710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
29
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
22
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47

  Molchyn написав:Очень нужна информация по электронной индивидуальной валютной лицензии. Там 50 000 дол. можно в год перечислить. На сайте Таса не увидел. Знаю что Сич и Вернум по ним работает. Кто что знает? Какие подводные камни?

На сайте ТКБ когда-то проскакивала такая информация по поводу лицензий, но она была ориентирована на VIP-клиентов. Не факт, что даже в Киеве обычное отделение сможет с этим продуктом помочь.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16

Напоминаю всем "свинорылам" о том, что сегодня последний день в текущем квартале для посещения этого "корыта".
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42

  Охотник на деньги написав:Напоминаю всем "свинорылам" о том, что сегодня последний день в текущем квартале для посещения этого "корыта".

По БП мисочка, а не корыто, а по WC еще не начислили.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А если делать покупки на выходных, спишется ж в апреле, и КБ не сгорит. Правильно? Б5
alexandr_kysil
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  #<1 ... 1707170817091710
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