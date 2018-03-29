На сайте ТКБ когда-то проскакивала
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 14:47
На сайте ТКБ когда-то проскакивала
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:16
Напоминаю всем "свинорылам" о том, что сегодня последний день в текущем квартале для посещения этого "корыта".
Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:42
По БП мисочка, а не корыто, а по WC еще не начислили.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А если делать покупки на выходных, спишется ж в апреле, и КБ не сгорит. Правильно? Б5
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:01
Сгорит накопиченый по состоянию на сегодня. Нужно зайти в ИБ и срочно его перевести.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:35
Лайфхак - если забыли до 18 запросить выплату кешбек - не беда. Главное успеть до списания (кажется, 22-00) - бонусы заблокируются, не сгорят, выплатят их в следующий рабочий.
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:42
А к которому часу здесь начисляют бонусы по WC и проценты по депо с ежемесячной выплатой? Или, в понедельник всё?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:45
Должны сегодня, но время не фиксировано
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Передовые банки выплатили кто вчера, а кто и позавчера.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:55
По Викенду выплачивают КБ в последний рабочий день месяца после 13:00. По опыту, это, где-то в 13:05-13:15, с октября 2016-го была задержка только 1 раз на пару часов.
Проценты на остаток по счёту (по Вике) же наоборот, начисляются в первый рабочий день следующего месяца, примерно до 12-ти дня.
Депозитные тоже должны быть в первый рабочий день следующего месяца.
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